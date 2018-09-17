Задержка рейса отложила на семь часов встречу петербуржцев с турецкими курортами

Вылет чартерного рейса авиакомпании «Россия» из Пулково в Анталью задержался 17 сентября. Вместо солнечной Турции петербуржцы семь часов наблюдают дождь через окна терминала аэропорта.

Как рассказали «Фонтанке» пассажиры, борт должен был отправиться в 15.55, но вылет перенесли на 23.00. «Ходят слухи, что из-за заказа замены детали», — добавили очевидцы.

В авиакомпании «Россия» нашему изданию пояснили, что задержка произошла «в связи с поздним прибытием воздушного судна».

«Пассажиры данного рейса максимально были оповещены о задержке представителями контакт-центра компании. Пассажиры, которые все же прибыли к первоначальному времени вылета, в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании обеспечивались напитками и горячим питанием», — подчеркнули в компании.