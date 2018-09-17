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Город
17.09.2018 21:21
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Уставный суд Петербурга обязал сотрудников Смольного бороться за ночную тишину. Даже в выходные

Сотрудники профильного комитета Смольного должны будут принимать вызовы граждан и самостоятельно фиксировать нарушения тишины в ночное время и нерабочие дни. Такое решение принял Уставный суд Санкт-Петербурга.

Жалобу в высшую судебную инстанцию Северной столицы подали депутаты городского парламента Михаил Амосов, Олег Капитанов, Александр Рассудов, Максим Резник и Сергей Трохманенко. Ущемление прав петербуржцев они усмотрели в норме действующего городского закона, делегирующего право составлять протоколы по таким проступкам должностным лицам комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Ведь обратиться к ним горожане могут только в рабочие часы будних дней, тогда как для выявления правонарушения необходимо зафиксировать шум в ночное время, в выходные и праздничные дни.

Представитель городского парламента в Уставном суде Санкт-Петербурга Александр Уланов не отрицал, что ночью сотрудники профильного комитета не выезжают по вызовам. По его мнению, установленный оспариваемым городским законом механизм защиты права граждан на тишину и покой, прежде всего, основывается на фиксации факта правонарушения сотрудниками полиции. Что не исключает права граждан обращаться непосредственно в комитет. 

На полицию переложила обязанность выезжать по вызовам потерпевших и начальник профильного комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Виолетта Романова: «В ночное время обращения граждан комитетом не принимаются. В этих случаях граждане обращаются в органы внутренних дел, которые передают материалы в комитет. Если обращение с информацией о событии административного правонарушения поступает в выходной день, сотрудник комитета выезжает на место совершения административного правонарушения в следующий за ним рабочий день», – констатировала Романова.

Представители Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области также пояснили, что по заявлениям граждан сотрудники полиции выезжают в ночное время, пресекают нарушения, осуществляют сбор первичных объяснений и иных материалов, которые затем в семидневный срок направляются в комитет в предусмотренном ведомственными актами порядке.

Оценив доводы сторон, Уставный суд подтвердил соответствие оспариваемой депутатами нормы городского закона Уставу Санкт-Петербурга. Вместе с тем служители Фемиды пришли к выводу, что закон предполагает обязанность уполномоченных на составление протоколов должностных лиц «своевременно, в том числе в случае необходимости в ночное время, в выходные и нерабочие общегосударственные праздничные дни, осуществлять все необходимые действия», в том числе принимать сообщения и заявления, своевременно осуществлять документирование обстоятельств совершения правонарушения и принимать соответствующее процессуальное решение. Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности предписано принять «необходимые и достаточные меры организационного обеспечения» для исполнения соответствующими сотрудниками служебных обязанностей в ночное время и нерабочие дни. 

«Уставно-правовой смысл..., выявленный в настоящем постановлении, является обязательным для всех органов государственной власти, судов, органов местного самоуправления, образованных на территории Санкт-Петербурга, муниципальных образований, организаций, общественных объединений, должностных лиц и граждан. Настоящее постановление окончательно, обжалованию не подлежит и вступает в законную силу немедленно после его провозглашения», – констатировал суд.

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