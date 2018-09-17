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Бизнес
17.09.2018 21:09
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Совет кредиторов «РСК-Логистик» проголосовал за введение конкурсного производства. Компания, строившая «Северный поток», задолжала почти миллиард

Такое решение было принято на прошедшем 17 сентября заседании совета кредиторов петербургского ООО «РСК-Логистик», бывшего подрядчика ОАО «Ямал СПГ», строящего крупный производственный комплекс по переработке сжиженного природного газа в порту Сабетта на полуострове Ямал. «За» проголосовали 73% кредиторов. 

Совет кредиторов ООО «РСК-Логистик» (принадлежит АО «Ар Си Би Групп» Антона Чернухина) фактически решил сегодня судьбу процедуры банкротства предприятия. На ближайшем заседании Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области конкурсный управляющий доведет до судьи это решение, после чего суд, вероятнее всего, вынесет определение о введении процедуры конкурсного производства. 

Вторым возможным вариантом решения совета кредиторов была процедура финансового оздоровления компании, но для этого должна была появиться банковская гарантия или сумма на депозите, равная общей сумме кредиторской задолженности ООО. По словам представляющего интересы «РСК-Логистик» адвоката Антона Лебедева, добиться получения такой гарантии компании не удалось.

Сегодня в реестре «РСК-Логистик» более 20-ти кредиторов, общая сумма их требований составляет 926 миллионов рублей. Кредитором с самыми большими претензиями – около 330 миллионов рублей – является ОАО «Ямал СПГ» (на 50,1% контролируется «НОВАТЭКом» Леонида Михельсона). Кроме того, ООО «РСК-Логистик» выступает в качестве истца в другом судебном процессе, где ответчиком является «Ямал СПГ». В этом процессе сумма исковых требований «РСК-Логистик» к «Ямалу СПГ» составляет 936 миллионов рублей. 

Петербургская компания «РСК-Логистик» попала в медийное пространство в связи с многомесячными задолженностями по зарплате своим сотрудникам, которые работали в порту Сабетта, где компания была одним из подрядчиков ОАО «Ямал СПГ». Ситуация с долгами по зарплате дошла до голодовок рабочих, вмешательства органов прокуратуры и возбуждения уголовного дела, в рамках которого в июле прошлого года был арестован один из руководителей «РСК-Логистик». 

Сегодня договорные отношения между ООО «РСК-Логистик» и ОАО «Ямал СПГ» расторгнуты, компании общаются исключительно в залах судебных заседаний.

Справка:

По данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «РСК-Логистик» зарегистрировано в Петербурге, принадлежит АО «Ар Си Би Групп» бизнесмена Антона Чернухина. По сведениям «Делового Петербурга», фирма принимала участие в строительстве объектов для проекта «Северный поток», Выборгского целлюлозно-бумажного комбината, бухты «Портовая», тоннеля КЗС Санкт-Петербурга, реконструкции Апатитской ТЭЦ и в строительстве тепломагистрали от города Апатиты до Кировска.

По данным РБК, проект «Ямал СПГ» реализуется в ЯНАО на базе Южно-Тамбейского месторождения. Оператором проекта является ОАО «Ямал СПГ» — предприятие ОАО «НОВАТЭК» (50,1%), концерна TOTAL (20%), Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%). Проект предусматривает ежегодное производство около 16,5 млн тонн сжиженного природного газа и до 1,2 млн тонн газового конденсата с поставкой на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.

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