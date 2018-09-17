«Фонтанка» за 60 секунд — 17 сентября

Под Петербургом расстреляли авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелию. Он был не менее авторитетным свидетелем. И, говорят, расстреляли его из АК – через окно обгонявшей белой иномарки с финскими номерами.

«Фонтанка» поговорила с коммунистом Андреем Ищенко, который может стать «красным губернатором» Приморья, а может и получить обвинение в подкупе избирателей. Там нешуточные пост-выборные если не волнения, то переживания.

Всего 350 тысяч российских рубликов за штучку: как из французских, немецких и американских комплектующих в Петербурге собирают отечественные планшеты для армии. Недешево, но сердито, зато все ГОСТы соблюдены. А другого и нет.

Володарский мост развелся сам по себе, но судить за это будут не его. Объявлен кастинг на главное действующее лицо в уголовном деле.

Обещанного три года ждут, а новый участок желтой ветки метро – от «Спасской» до «Морского фасада» – подождёт еще год. Там же нет ни стадиона, ни катка, куда спешить. И никто не захотел даже проектировать.

На псковской трассе в ДТП погиб известный певец Михаил Луконин. Видеорегистратор зафиксировал момент аварии: сидел за рулем стоявшего перед "красным" светофором, а сзади фура не затормозила.