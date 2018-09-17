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Власть
17.09.2018 19:59
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Путин и Эрдоган после 4-часовых переговоров: Договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону

Демилитаризованную зону вдоль границы под контролем российской и турецкой военной полиции планируют создать в Идлибе. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после более чем трехчасовых переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 17 сентября.

По словам российского лидера, из зоны будут выведены радикально настроенные боевики. Вывод тяжелых вооружений всех оппозиционных группировок должен пройти до 10 октября. Окончательно завершить формирование демилитаризованной территории планируется к 15 октября.

«Будем прилагать все усилия, чтобы ликвидировать радикальные группы в Идлибе. РФ и Турция будут скоординированно патрулировать эту территорию», — прокомментировал  Эрдоган.

Министр обороны России Сергей Шойгу, подписавший меморандум с турецким коллегой, заявил, что новой военной операции в Идлибе не будет.

Справка:

7 сентября состоялась встреча Эрдогана и Путина на саммите в Тегеране. На ней президенты не смогли прийти к единому мнению по поводу операции в провинции Идлиб (последний оплот вооруженной сирийской оппозиции). Турция выступает против полномасштабной военной операции и просит не превращать регион в «кровавое озеро». В Идлибе базируются некоторые протурецкие силы, которые поддерживает Эрдоган. Путин же говорил о концентрации в провинции террористов. Утром 17 сентября президент Турции заявил, что все же готов к совместным действиям против «террористов, которые находятся внутри умеренной сирийской оппозиции». Однако подчеркнул, что при этом необходимо избежать масштабных бомбежек региона.

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