Путин и Эрдоган после 4-часовых переговоров: Договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону

Демилитаризованную зону вдоль границы под контролем российской и турецкой военной полиции планируют создать в Идлибе. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после более чем трехчасовых переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 17 сентября.

По словам российского лидера, из зоны будут выведены радикально настроенные боевики. Вывод тяжелых вооружений всех оппозиционных группировок должен пройти до 10 октября. Окончательно завершить формирование демилитаризованной территории планируется к 15 октября.

«Будем прилагать все усилия, чтобы ликвидировать радикальные группы в Идлибе. РФ и Турция будут скоординированно патрулировать эту территорию», — прокомментировал Эрдоган.

Министр обороны России Сергей Шойгу, подписавший меморандум с турецким коллегой, заявил, что новой военной операции в Идлибе не будет.