Постпред США в ООН не обвиняла Россию в убийстве Ким Чен Ына. Это ошибка российского информагентства

Постпред США в ООН Никки Хейли не обвиняла Россию в содействии убийству брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Как пишет 17 сентября «Радио Свобода», агентство ТАСС ранее распространило недостоверную информацию.

Напомним, издание приводило следующую цитату из слов постпреда: «Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее».

Однако на самом деле этой фразы Хейли не произносила. Она говорила об убийстве северокорейскими спецслужбами брата Ким Чен Ына и даже упомянула, что оно было совершено с помощью нервно-паралитического газа VX. Однако никаких слов про передачу Россией этого вещества КНДР в ее выступлении не было. Хейли только подчеркнула, что Москва согласна с выводами США о виновности в этом убийстве северокорейских спецслужб.

Отметим, в ходе заседания Совбеза ООН Никки Хейли предъявила много других претензий к России. Например, она обвинила российские власти в нарушении международных санкций против КНДР. Якобы Россия помогает Пхеньяну получать продукты нефтепереработки, поставки которых в Северную Корею запрещены.