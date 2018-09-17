Кто сбил малайзийский «Боинг»? В Минобороны РФ объяснили, почему опять Украина

Новые подробности гибели над Донбассом малайзийского «Боинга» 17 июля 2014 года предоставило Минобороны РФ. Вышло неплохо, оценила общественность, но осталась в недоумении: а чего тянули-то?

Петр Шеломовский

Через четыре месяца после выводов международного следствия о крушении рейса MH-17 Министерство обороны РФ на раз-два-три объяснило интересующимся, почему Россия ни при чём. За годы расследования версии российских официальных ведомства изменились, а направление поисков виноватого – нет.

21 июля 2014 года, Минобороны РФ

Российские средства контроля воздушной обстановки засекли в день крушения набор высоты самолетом украинских ВВС, предположительно Су-25, который направлялся к малайзийскому лайнеру. «Удаление Су-25 от «Боинга» составляло от 3 до 5 км. В состав его штатного вооружения входят ракеты класса "воздух – воздух" Р-60, способные захватывать и поражать цели на удалении до 12 км, а гарантированности – на дальности до 5 км», – заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-лейтенант Андрей Картаполов.

26 августа 2014, Российский союз инженеров, Первый канал

«Неустановленный боевой самолет, находившийся эшелоном ниже, на встречном курсе в облачном слое резко набрал высоту, внезапно появился из облаков перед гражданским самолетом и открыл огонь по кабине пилотов. Атака была внезапной и длилась доли секунды», – назвали российские инженеры основную версию крушения. Применение зенитной установки «Бук» не исключили, но признали маловероятным.

В ноябре 2014-го Первый канал заявил, что «единственная технически возможная версия – поражение малайзийского лайнера с помощью ракетно-пушечного вооружения другого самолета». В доказательство предоставил «сенсационный снимок», предположительно сделанный иностранным спутником-шпионом.

24 декабря 2014 года, Следственный комитет России

«Гражданский самолет "Боинг-777" рейса МН-17 мог быть сбит 17 июля текущего года боевым самолетом СУ-25 ВВС Украины, пилотируемым капитаном ВВС Украины летчиком Волошиным. При этом боевой вылет был осуществлен с аэродрома, дислоцированного в районе города Днепропетровска», – ссылались в СК на показания неназванного сотрудника аэродрома. Он якобы видел ракеты «воздух-воздух» под крылом самолёта Волошина. Свидетель «чётко и не путаясь» изложил факты, показания подтвердил полиграф.

19 марта 2015 года, Минобороны РФ

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал «непрофессиональным вбросом» и «абсолютным враньём» информацию о наличии доказательств поражения в небе над Украиной лайнера российским зенитно-ракетным комплексом «Бук».

8 июня 2015 года, Концерн «Алмаз-Антей»

Эксперты концерна-производителя зенитных систем «Бук»в докладе об обстоятельствах крушения лайнера пришли к выводу, что самолет мог быть сбит из зенитного комплекса «Бук-М1». При этом уточнили, что в России такие ракеты не производят с 1999 года, зато на вооружении Украины такие комплексы есть.

26 сентября 2016 года. Минобороны РФ

«Рейс МН-17 контролировался украинскими радиолокационными средствами, а также системой ПВО, и находился под управлением украинских диспетчеров. <…> Украинская сторона не случайно утаивает информацию, которая позволила бы установить полную картину катастрофы», – утверждал на втором брифинге, посвященном катастрофе над Донбасом, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

25 февраля 2016 года, Минобороны РФ

Ведомство опровергло сведения о возможной причастности к крушению российских военных, опубликованные исследовательской группой Bellingcat, а сам доклад сочло конспиративной теорией. «Ни один стоящий на вооружении комплекс противовоздушной обороны российско-украинскую государственную границу не пересекал», – заверили в министерстве.

25 мая 2018 года, Кремль

Россия отказалась признавать свою причастность к уничтожению малайзийского лайнера. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «мы не знаем, в какой степени можно доверять результатам международной следственной группы, поскольку Россия не имела возможности быть полноправным участником расследования». Также Песков напомнил, что Украина не закрыла воздушное пространство в период военных действий на ее территории.

17 сентября 2018 года, Минобороны РФ

1. Сбившая малайзийский «Боинг-777» ракета принадлежит ВСУ.

Российские военные по найденным на месте крушения обломкам установили бортовой номер www.fontanka.ru/2018/09/17/032/ сбившей самолет ракеты и заявили, что в декабре 1986 года ракету 9M38 с номером 8 86(год изготовления) 8720 (заводской номер) для ЗРК «Бук» получила воинская часть 20152 в Тернопольской области на территории Украинского ССР. Сейчас это 223-й зенитно-ракетный полк ВСУ, который дислоцируется во Львовской области и отметился участием в АТО.

«Ракета принадлежит вооруженным силам Украины и в Россию не возвращалась», — утверждает на брифинге 17 сентября начальник главного ракетного-артиллерийского управления Вооруженных сил РФ Николай Паршин. Он отметил, что данные журнала учёта были засекречены, но ради расследования информацию решили обнародовать.

2. Видео международной следственной группы – грубая фальшивка

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков назвал монтажом www.fontanka.ru/2018/09/17/057/ ролики, которые международная следственная группа признала доказательством транспортировки российского «Бука» на Украину. Так, на видеозаписи не совпадают линейные перспективы, отсутствует шевеление листвы деревьев и кустарников, нарушено условие освещения объектов, а на одном из фрагментов самоходка идёт задним ходом, хотя у данной модели ЗРК зеркала заднего вида отсутствуют. Такие манёвры возможны с регулировщиком, но его на кадрах нет. Военные не сомневаются: изображение установки и тягача вмонтировали в видео, а иллюзию движения создали благодаря анимации из одной статичной картинки.

3. Перехваченная аудиозапись украинских военных

«Возьми этого керевника (руководителя), возьми Левчука и скажи: «Пацаны, вот если будет вот так, то, *****, ****** (собьем) еще один малайзийский Боинг», – произносит мужчина на обнародованной аудиозаписи. В Минобороны утверждают, что разговор был перехвачен перед учениями «Рубеж-2016» под Одессой в 2016 году, а крепких выражений не жалеет полковник Вооруженных сил Украины Руслан Гринчак. Он отвечал за контроль воздушной обстановки в зоне силовой операции в Донбассе и мог похвастаться осведомленностью о том, что на самом деле произошло, уверены российские военные.

Аргументы военных и рассекреченные данные, судя по всему, всё-таки впечатлили. В дополнение у представителей Минобороны поинтересовались, могли ли захватить ракету ополченцы (нет), но о причинах затянувшегося ответа на обвинения международного следствия так и не спросили. Киев отреагировал быстро, ёмко и предсказуемо. «Фейк», – заявили в Совете безопасности и обороны Украины.

Татьяна Ципуштанова, "Фонтанка.ру"