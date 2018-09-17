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Дело «левой руки» бизнес-леди фон Мессинг дошло до суда. Булатов мог вывести за рубеж более миллиарда рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербуржца Александра Булатова. Ему инкриминируется соучастие в незаконном выводе иностранной валюты за пределы РФ в составе организованной группы в особо крупном размере, сообщается на сайте ведомства 17 сентября.

Булатова арестовали в мае 2017 года. Как ранее писала «Фонтанка», по некоторым данным, коммерсант являлся «левой рукой» Элизабет фон Мессинг, в отношении которой в Петербурге расследуется дело о незаконном выводе за рубеж миллиарда евро.

По версии следствия, Булатов работал в качестве гендиректора фирмы, которая заключила сделку с подконтрольной компанией – нерезидентом на поставку товара – оптических носителей с якобы содержащимся на них дорогостоящим программным обеспечением. 

Контракт был оплачен, но фактического его исполнения не произошло. Размер банковских переводов в иностранной валюте за пределы РФ составил сумму, эквивалентную свыше 1 млрд 130 млн рублей.

Уголовное дело в ближайшее время направят в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу.

Фон Мессинг, урожденная Елена Скородумова, в сентябре 2017-го была приговорена судом Болгарии к десяти годам тюрьмы и штрафу в эквиваленте 2 млрд рублей за легализацию преступных доходов. В начале декабря ее отпустили из-под стражи по медицинским показаниям и разрешили перемещаться по Европе до рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. Однако в феврале 2018 года даму вернули в женскую тюрьму. Зарубежные правоохранители усомнились в подлинности поставленного ей диагноза.

В Петербурге в отношении фон Мессинг расследуется дело о незаконном выводе за рубеж миллиарда евро.

Госбезопасность Петербурга ищет и другого фигуранта этого дела – 35-летнего Сергея Черемухина. Черемухин считается «правой рукой» хозяйки знаменитого офиса на Невском проспекте, 95, где исторически находился кабинет фон Мессинг.

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