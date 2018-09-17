В УЕФА отметили готовность Петербурга принять чемпионат Европы по футболу в 2020 году

В Петербурге завершился третий инспекционный визит Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата Европы в 2020 году. Как сообщает 17 сентября пресс-служба вице-губернатора Владимира Кириллова, чиновники УЕФА посетили арену «Санкт-Петербург», где провели совещание с представителями города.

Кириллов подчеркнул, что благодаря проведению в Северной столице Кубка Конфедераций в 2017 году и чемпионата мира в 2018-м город полностью готов к чемпионату Европы. Представители УЕФА также отметили готовность стадиона «Санкт-Петербург» и всей городской инфраструктуры к приему нового международного турнира.

«Мы своими глазами убедились, что Санкт-Петербург задает стандарты другим городам по организации мероприятий. Именно поэтому мы решили продолжить сотрудничество в рамках организации Евро-2020», – подчеркнул глава департамента операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шар.

Ранее стало известно, что российское правительство поддержало идею разрешить безвизовый въезд для иностранных болельщиков во время чемпионата Европы в 2020 году. Иностранные граждане, которые собираются посетить игры Евро-2020, смогут пересекать границу страны, предъявляя только документ, удостоверяющий личность. Кроме того, они смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Петербурге и Ленобласти.

Евро-2020 впервые в истории турнира пройдёт одновременно в 12 городах разных стран Европы. Единственным городом в России, который примет соревнования, стал Санкт-Петербург. В Северной столице пройдут игры группового этапа и четвертьфинальные матчи.