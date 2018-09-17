Дмитрий Медведев назвал срок, когда в крупных городах России появятся сети 5G

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам обозначил примерные сроки появления сетей связи пятого поколения в России.

"Будет продолжено развитие мобильной и спутниковой связи. Мы постепенно движемся к созданию отдельных элементов сетей пятого поколения. Через несколько лет эта возможность должна появиться в отдельных крупных городах. Предстоит начать использование беспроводных сетей связи «интернета вещей». Охватить связью объекты транспортной инфраструктуры", – цитирует премьера сайт правительства 17 сентября.

В основе изменений — программа «Цифровая экономика». Как сказал Медведев, президентом была поставлена задача – за шесть лет утроить внутренние инвестиции в цифровую экономику, создать современную и безопасную IT-структуру, которая была бы доступна для всех, перевести госорганы преимущественно на российский софт.

Как писала «Фонтанка», мобильные операторы рекламируют технологию 5G как телепортацию в будущее. Обмен данными будет идти на скоростях больше 10 Гбит в секунду — это минимум в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Новый стандарт связи выведет на иной уровень беспилотные автомобили, 3D-видеотрансляции, телемедицину. Но если в Южной Корее, Таллине и Стокгольме 5G-сети планируют запустить в 2018 году, то в России в это время будут только разрабатывать необходимые документы. А МТС ранее анонсировала испытания новейшего оборудования в Петербурге.