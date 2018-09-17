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Происшествия
17.09.2018 18:48
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Из-за самопроизвольной разводки Володарского моста возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по Невскому району ГСУ СК по Петербургу возбудил уголовное дело по факту внепланового поднятия части Володарского моста, из-за которой на переправе произошло ДТП. Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ – «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом «Фонтанке» 17 сентября рассказал депутат Госдумы Михаил Романов.

«Руководителю управления поручено обеспечить объективность, всесторонность и полноту предварительного следствия, принять исчерпывающие меры по установлению виновных лиц, выявлению и устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Ход и результаты расследования в центральном аппарате СК России взяты на контроль», – сообщает в ответе депутату зампредседателя СК РФ Игорь Краснов.

После самопроизвольной попытки развода Володарского моста госпредприятие «Мостотрест», курирующее переправу, объявило аукцион по замене оборудования. На эти работы может потребоваться до 17,5 млн рублей.


© Фонтанка.Ру

Справка:

25 августа Володарский мост начал самопроизвольную разводку, приподнявшись на 30-40 сантиметров. В результате в образовавшийся пролет врезались 2 легковушки и автобус, три человека были госпитализированы. В «Мостотресте» заявили, что причина незапланированной разводки моста, на котором буквально за день до происшествия закончился ремонт, заключается в дополнительной нагрузке на переправу. Это соответствует версии собеседников «Фонтанки»: дело может быть в слишком тяжелом асфальте, который уложили накануне ДТП.

Также наше издание выяснило, что в ходе ремонта переправы поставщик на месяц задержал модернизацию изношенного гидропривода. 

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