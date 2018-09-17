Индекс промышленного производства в Петербурге вырос на 4,1%. В лидерах электрооборудование

Председатель комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин заявил о росте индекса промышленного производства (ИПП) по итогам января – августа 2018 года на 4,1%. Это уже 35-й подряд месяц улучшения показателей петербургской промышленности.

Как говорится в сообщении комитета от 17 сентября, сохраняется существенный рост объемов выпуска продукции в таких отраслях машиностроения, как производство электрического оборудования (36,3%), производство автотранспортных средств (8,8%), производство машин и оборудования (5,4%). В высокотехнологичном секторе также улучшило показатели производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (11,6%). На производстве пищевых продуктов ИПП составил 6,3%, в производстве напитков – 23,2%.

Положительная динамика наблюдается в производстве мебели (27,7%), химических веществ и химических продуктов (15,9%), одежды (15,1%), изделий из дерева, обработке древесины (12,4%), в полиграфической деятельности и копировании носителей информации (7,3%), а также прочих готовых изделий (3,5%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий (1,1%) и в металлургическом производстве (0,1%).

По данным комитета, в следующие три месяца планируют увеличить выпуск товаров четверть предприятий города. Столько же верят в улучшение своих финансовых результатов.