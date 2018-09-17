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Происшествия
17.09.2018 18:14
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На Луначарского "Фольксваген" въехал в пешеходов на зебре. Двоих пострадавших увезли в больницу

Две женщины с травмами попали в больницу после аварии в Калининском районе Петербурга 17 сентября.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 16:10 на пересечении проспекта Луначарского и Выборгского шоссе.

По предварительной информации, 32-летний автолюбитель на «Фольксвагене Поло» сбил горожанок, которые переходили проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода. В результате столкновения 25-летнюю и 34-летнюю пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценили как средней тяжести.

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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
17.09.2018 17:59

Аэрофлот открыл первый офис собственных продаж в Саратове

К услугам пассажиров авиакомпании просторный операционный зал с билетными кассами. Новейшее высокотехнологичное оборудование позволяет оперативно и высококвалифицированно оказывать полный спектр услуг
СК «Полис Групп»
17.09.2018 17:39

Старт продаж: новые секции в ЖК «Полис на Московской»

Компания «Полис Групп» сообщает об открытии продаж квартир в новых секциях в ЖК «Полис на Московской» - № 1 и № 8.
ГК «Эталон»
17.09.2018 13:47

ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще одного банка

Альфа-Банк аккредитовал жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
14.09.2018 20:00

ООО «Терминал-Ресурс» продолжает озеленять «Образцовые кварталы»

В апреле этого года началось строительство малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 4». Спустя несколько месяцев все три дома, входящие в состав ЖК, стоят под кровлей. К концу недели будет окончен монтаж оконных блоков, ведутся работы по утеплению фасадов, идет монтаж теплых полов.
предоставлено компанией «РосСтройИнвест»
14.09.2018 14:42

РосСтройИнвест открыл продажи в ЖК TERRA

Группа компаний «РосСтройИнвест» открывает продажи квартир в новом жилом комплексе TERRA в Приморском районе.
ГК "КВС"
14.09.2018 13:25

Приобреcти новую квартиру в ЖК «Континенты» можно в ипотеку

Банк-партнер «Санкт-Петербург» первым аккредитовал ЖК «Континенты».
ГК "КВС"
14.09.2018 13:12

Квартиры в ЖК «Континенты» в продаже

Группа компаний «КВС» объявляет об открытии продаж квартир с полной чистовой отделкой в жилом комплексе «Континенты» в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
ГК "КВС"
14.09.2018 13:04

День здоровья в ЖК «Новое Сертолово»

16 сентября (воскресенье) в 11.00 на футбольной площадке второй очереди пройдет День здоровья (0+).
ГК "КВС"
14.09.2018 12:59

Окунись в атмосферу средневековья

15 сентября в 12.00 на парковке по адресу: ЖК "Ясно. Янино", Ясная ул., д. 11, в честь праздника – День оружейника - начинает работу выездная кузница Федора Пушкарева (0+).
ГК "КВС"
14.09.2018 12:44

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в ЖК «Кирилл и Дарья»

Мероприятие состоится 15 сентября с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Кирилл и Дарья» по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, 12.
предоставлено компанией «РосСтройИнвест»
13.09.2018 17:57

Шествие в День памяти жертв Блокады

Сотни петербуржцев приняли участие в Шествии, посвященном Дню памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября.
Ленстройтрест
13.09.2018 17:25

ГК «Ленстройтрест» поддержала молодых архитекторов

В рамках открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини», итоги которого будут подведены в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге, ГК «Ленстройтрест» поддерживает специальную номинацию – «Лучший студенческий архитектурный проект, который может стать новым символом Петербурга»