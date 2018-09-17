На Луначарского "Фольксваген" въехал в пешеходов на зебре. Двоих пострадавших увезли в больницу

Две женщины с травмами попали в больницу после аварии в Калининском районе Петербурга 17 сентября.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 16:10 на пересечении проспекта Луначарского и Выборгского шоссе.

По предварительной информации, 32-летний автолюбитель на «Фольксвагене Поло» сбил горожанок, которые переходили проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода. В результате столкновения 25-летнюю и 34-летнюю пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценили как средней тяжести.