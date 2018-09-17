Россия опустилась в мировом рейтинге роста цен на жилье

За год рост цен на жилье в России составил 1,5%. Как говорится в исследовании GlobalHousePriceIndex (GHPI) компании KnightFrank, Россия в списке из 57 стран заняла 46-е место.

Показатель Global House Price Index Knight Frank помогает проследить и сравнить ценовую динамику рынков жилья в национальной валюте. Как сообщают в компании, нынешнее исследование показало заметный тренд: стран и регионов с ежегодным ростом цен на жилье становится больше. И это при том, что средний темп роста цен во всем мире замедляется.

За период со второго квартала 2017-го по второй квартал 2018 года совокупный рост цен на жилье в мире составил 4,7%, и это самый слабый годовой темп прироста индекса с III квартала 2016 года.

По сравнению с предыдущим кварталом цены на жилье в России выросли с 0,3% до 1,5%. Однако в целом наша страна потеряла позиции в глобальном рейтинге GHPI: в прошлом году с динамикой 5,5% она занимала 27-ю строчку.

Как пояснила директор департамента консалтинга и аналитики компании KnightFrank Ольга Широкова, рост цен на жилье в России сдерживается снижением реальных доходов населения. При этом предложение превышает спрос, что не дает расти цене квадратного метра. На московском рынке ситуация отличается – здесь растет не только предложение, но и спрос по отношению к прошлому году. Если средневзвешенная цена «квадрата» в целом по рынку и показывает рост, то в основном за счет роста строительной готовности объектов.

Генеральный директор KnightFrankStPetersburg Николай Пашков отмечает, что из-за планировавшихся к 1 июля изменений в законах, затрагивающих жилищное строительство, средняя цена жилья массового спроса увеличилась на 8%, а жилье высокого класса за год замедлило динамику – рост составил не более 3%.

В целом только в семи странах (12% участников рейтинга) зарегистрировано снижение цен за год, и нигде не зафиксирован двузначный показатель снижения цен на жилье за последние шесть кварталов. Для сравнения: пять лет назад падение цен на жилье отмечалось в 30% стран, а десять лет назад, после финансового кризиса, этот показатель достигал 70%.