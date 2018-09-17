Аэрофлот открыл первый офис собственных продаж в Саратове

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К услугам пассажиров авиакомпании просторный операционный зал с билетными кассами. Новейшее высокотехнологичное оборудование позволяет оперативно и высококвалифицированно оказывать полный спектр услуг.

Несомненным плюсом является удобное расположение офиса в исторической части города, вблизи набережной реки Волги, на пересечении транспортного узла связывающего города Саратов и Энгельс. Помимо этого, в офисе введена услуга индивидуального обслуживания пассажиров элитных уровней программы «Аэрофлот Бонус», которая позволяет оказать участникам программы лояльности Аэрофлота информационную поддержку по всем вопросам.

Самолеты Аэрофлота летают в Саратов ежедневно, выполняя четыре рейса в день, согласно следующему расписанию*:

По направлению Москва – Саратов – Москва:

рейс SU 1356 вылетает из Шереметьево в 06:55, прибывает в Саратов в 09:25

рейс SU 1360 вылетает из Шереметьево в 09:55, прибывает в Саратов в 12:35

рейс SU 1362 вылетает из Шереметьево в 16:55, прибывает в Саратов в 19:35

рейс SU 1358 вылетает из Шереметьево в 19:10, прибывает в Саратов в 21:45

рейс SU 1359 вылетает из Саратова в 08:45, прибывает в Шереметьево в 09:25

рейс SU 1357 вылетает из Саратова в 10:25, прибывает в Шереметьево в 11:00

рейс SU 1361 вылетает из Саратова в 13:30, прибывает в Шереметьево в 14:05

рейс SU 1363 вылетает из Саратова в 20:30, прибывает в Шереметьево в 21:05

*указано местное время

Адрес офиса: ул. им Лермонтова 25/1

Режим: Пн-Пт с 09:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Тел.: +7(8452) 30-93-63, +7(8452) 30-93-64, +7(8452) 30-93-65.

Факс: +7(8452) 30-93-64,

Email: rtwsales@aeroflot.ru