«У меня всегда и на всё было своё собственное мнение». Дзюба рассказал, в чем кайф быть Дзюбой

Нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артём Дзюба рассказал, в чем кайф быть Дзюбой, и поделился своей самой сокровенной мечтой.

«В чём кайф быть Артёмом Дзюбой? Сколько себя помню, я был всегда самим собой. У меня всегда и на всё было своё собственное мнение. Я всегда позитивен, у меня никогда не было соблазна к кому-то там примкнуть. Меня можно переубедить, но если это будет обоснованно и конструктивно, но по факту сделать это очень сложно. И я мечтаю встретить человека сильнее меня ментально и психологически. Это моя мечта прям», — цитирует Дзюбу 17 сентября «Афиша».

Напомним, Артем Дзюба стал одним из самых ярких и результативных игроков на чемпионате мира-2018. На его счету три гола — это второй результат в сборной России после Дениса Черышева, у которого четыре забитых мяча. Вскоре после турнира в стране началось настоящее помешательство: мужчины плакали при виде Дзюбы и просили его снять трусы, а в Москве на недавней автограф-сессии с Артемом произошла давка. На минувшей неделе журнал GQ назвал нападающего «Зенита» человеком года.