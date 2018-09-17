Центробанк Евросоюза показал новые банкноты 100 и 200 евро, которые будет сложнее подделать

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) впервые показал образцы новых банкнот с популярными номиналами 100 и 200 евро, которые решено выпустить в обращение 28 мая 2019 года, вслед за обновленными банкнотами достоинством в 5, 10, 20 и 50 евро.

На их представлении член Исполнительного комитета ЕЦБ Ив Мерш, которого 17 сентября цитирует пресс-служба регулятора, заявил, что новый набор банкнот евро будет лучше защищен от подделок и окажется удобнее как для банков, которым будет легче их обрабатывать, так и для граждан, которым будет легче их проверять и хранить.

Новые банкноты легко будет проверить методом «чувствуй, смотри и наклони». На них нанесены более крупные по сравнению с предшественницами изображения номиналов, используется больше рельефных изображений и меняющих цвет при разглядывании под разными углами надписей. А еще на них появился портрет финикийской царевны Европы – в виде голограммы и водяного знака. Также новые банкноты 100 и 200 евро отличаются от старых размером. Теперь обе они имеют ту же высоту, что и у банкнот в 50 евро.