Медведев определил наказание для управляющих компаний за повторные нарушения

Перечень грубых нарушений, из-за которых управляющие компании будут лишаться права на работы с многоквартирными домами, утвердило правительство РФ. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина 17 сентября.

Отлучением от права управления домом будут наказываться те организации, которые за год дважды допустили грубые нарушения. В список коммунальных грехов внесли долги перед ресурсоснабжающими организациями, отсутствие испытаний системы отопления, некачественную эксплуатацию лифтов и системы газоснабжения. Также строго будут отслеживать случаи, когда из-за нарушений правил содержания зданий происходят происшествия с травмированием жильцов.

«Бывают случаи, когда люди остаются без света или тепла по вине самих компаний. Хотя все эти услуги вовремя и в полном объёме жильцами оплачены. Эта практика абсолютно неприемлема, её нужно прекращать. Для этого усиливается контроль», — прокомментировал Медведев.

По словам курирующего вопросы строительства вице-премьера Виталия Мутко, документ коснулся и работы региональных жилищных инспекций. Теперь ими будет управлять Минстрой, ранее они находились в подчинении региональных министерств ЖКХ или вице-губернаторов.