Смольный: Новый участок желтой ветки метро от «Спасской» до «Морского фасада» подождёт ещё год

Новый конкурс на корректировку проектной документации строительства Лахтинско-Правобережной линии от станции «Спасская» до станции «Морской фасад» и вестибюля № 1 станции «Театральная» КРТИ объявит только в будущем году. Теперь срок подготовки документа – конец 2019-го.

О новых планах для желтой ветки метро «Фонтанке» сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ) 17 сентября. Как сообщало наше издание ранее, за 11 млн рублей никто не захотел корректировать проект строительства Лахтинско-Правобережной линии от «Спасской» до «Морского фасада» и первого вестибюля «Театральной». В итоге КРТИ перенёс повторный конкурс на будущий год. «Срок внесения изменений в существующую проектную документацию данного участка Лахтинско-Правобережной линии метро – конец 2019 года», – проинформировали издание в комитете. «Строительные работы на этом участке начнутся после завершения проектирования», – уточнили в КРТИ.

Изменения в существующий проект понадобились из-за новых требований к безопасности пассажиров. Первый конкурс на корректировку объявили в августе 2018 года, а готовый документ, прошедший государственную экспертизу, изначально ожидали в декабре 2018 года. Сейчас комитет «проводит тщательный анализ ситуации и причин невыхода на данный конкурс участников рынка».

В планах Смольного запустить новый участок Лахтинско-Правобережной линии к 2025 году.