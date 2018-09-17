Старт продаж: новые секции в ЖК «Полис на Московской»

СК «Полис Групп»

Компания «Полис Групп» сообщает об открытии продаж квартир в новых секциях в ЖК «Полис на Московской» - № 1 и № 8.

Новый городской квартал возводится в Московском районе Петербурга в пешей доступности от ст. м. «Московская». Два корпуса высотой 11-12 этажей расположатся на закрытой охраняемой территории.

В составе комплекса также будет возведен детский сад на 75 мест. Для автомобилистов предусмотрен подземный паркинг на 347 машино-мест. На первых этажах жилых корпусов располагаются коммерческие помещения.

В каждой квартире будет установлена автоматическая система сбора показаний счетчиков и система «умный дом» с базовыми опциями – датчиками контроля дыма и протечек воды, а также возможностью дистанционного управления освещением и розеточной сетью.

Всего в проекте предусмотрены 762 квартиры различных планировок и метражей – от компактных студий до просторных 4-комнатных, в том числе с европланировками.

Окончание строительства запланировано в IV квартале 2020 года.

Компания «Полис Групп» открыла продажи квартир в июле текущего года. Привлекательные цены на старте продаж. Доступна ипотека от банков партнеров.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

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