Постпред США при ООН обвинила Россию в убийстве брата Ким Чен Ына «нервно-паралитическим веществом»
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия помогала спецслужбам КНДР в убийстве Ким Чен Нама — брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом пишет 17 сентября ТАСС.
Хейли выступала на заседании Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Пхеньяна. Она уточнила, что при убийстве использовалось нервно-паралитическое вещество.
«Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее», – заявила постпред США при ООН.