Постпред США при ООН обвинила Россию в убийстве брата Ким Чен Ына «нервно-паралитическим веществом»

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия помогала спецслужбам КНДР в убийстве Ким Чен Нама — брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом пишет 17 сентября ТАСС.

Хейли выступала на заседании Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Пхеньяна. Она уточнила, что при убийстве использовалось нервно-паралитическое вещество.