В Санкт-Петербурге пройдет конференция «Будни информационной безопасности»

предоставлено компанией ИнфоТеКС

11 октября 2018 года в Санкт-Петербург впервые пройдет региональная конференция цикла «Будни информационной безопасности» (0+)

Организатором мероприятия выступает компания ИнфоТеКС – один из ведущих отечественных разработчиков и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации. Конференция призвана стать драйвером развития отрасли информационной безопасности в Северо-Западном регионе России.

Сегодня кибератаки – одна из главных угроз для мировой экономики. По данным Всемирного экономического форума, потери от кибератак в 2017 году составили 1 трлн. долларов и, по предварительным прогнозам, через несколько лет эта цифра может вырасти до 8 трлн. долларов.

В настоящее время Россия входит в число стран-лидеров, которые чаще всего подвергаются атакам хакеров: так, в 2017 году на долю нашей страны пришлось порядка 10 процентов всех кибератак.

В ходе конференции «Будни информационной безопасности» 11 октября ведущие российские эксперты в области ИБ обсудят ключевые проблемы практической безопасности информационных систем, вопросы обеспечения безопасности мобильных устройств, расскажут о защите критической информационной инфраструктуры (КИИ), представят флагманские продукты и решения для защиты информации.

В мероприятии примут участие представители ФСТЭК России, Роскомнадзора, ФСБ России и МВД России, а также представители региональных органов государственной и исполнительной власти, органов муниципального управления.

Участие в конференции бесплатное, по предварительной регистрации.

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Место проведения: Холидей Инн Московские Ворота