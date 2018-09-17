Приморье волнуется - раз, Приморье волнуется - два... Нешуточные выборы губернатора со странностями подсчетов

«Фонтанка» поговорила с коммунистом Андреем Ищенко, который может стать «красным губернатором», а может и получить обвинение в подкупе избирателей.

Антон Балашов/ТАСС

Второй тур выборов губернатора в Приморье обернулся федеральным скандалом. Коммунист Андрей Ищенко опережал единоросса Андрея Тарасенко на 5%, но после того, как последние протоколы об итогах голосования были занесены в систему «ГАС-выборы», ситуация перевернулась. Теперь Тарасенко вырвался на 1,5% вперед. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы губернатора в Приморском крае состоялись, но будет ли у них победитель — вопрос открытый.

«Фонтанка» выяснила у Андрея Ищенко, почему он снял голодовку, объявленную в знак протеста против фальсификации итогов голосования, а у политологов — известны ли им случаи, чтобы в последний момент победитель голосования оказывался проигравшим.

За пять дней до второго тура выборов врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился с президентом Владимиром Путиным. «Мы про выборы говорить сейчас не будем или, может быть, в конце, – сказал глава государства. – Знаю, что у вас второй тур предстоит. Всё, думаю, будет в порядке». Дошло ли «в конце» до обсуждения выборов — не известно, стенограмма встречи на сайте Кремля обрывается на самом интересном месте.

А 16 сентября что-то пошло не так. По итогам подсчета 95% протоколов побеждал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, за него проголосовали 51,6% избирателей. Его соперник, действующий губернатор и единоросс Андрей Тарасенко, набрал 45,8%. Но после обработки 99,16% протоколов ситуация резко изменилась в его пользу — насчитали 49,55% голосов, а за Ищенко – 48,06%.

«Такие случаи бывали. Например, в 2001 году на выборах губернатора Иркутской области во втором туре коммунист Сергей Левченко проиграл действующему губернатору Борису Говорину, результаты тоже кардинально изменились в последний момент», – сказал «Фонтанке» политолог Евгений Минченко.

В 2001 году Борис Говорин победил на губернаторских выборах, набрав 47,63 % голосов избирателей, а его соперник Сергей Левченко получил 45,26 %. В штабе Левченко сначала заявляли о намерении опротестовать итоги голосования в суде, но через пару дней передумали. В 2015 году Левченко взял реванш. Действующему губернатору Иркутской области, единороссу Сергею Ерощенко, формально не хватило 0,4 % и одного голоса, чтобы не допустить второго тура выборов. Во втором туре Левченко победил. А в начале сентября 2018 года в администрации Иркутской области прошли выемки документов – губернатору Сергею Левченко грозит обвинение в незаконной охоте на медведя, которого Левченко застрелил прямо в берлоге. Наблюдатели сочли, что это могло быть связано с выборами в областной парламент, которые прошли 9 сентября. Партия КПРФ на выборах одержала верх и получила на один депутатский мандат больше, чем «Единая Россия».

"Такое уже бывало, но не на губернаторских выборах, а в основном на муниципальных", – сказал «Фонтанке» политолог Александр Кынев.

– В 2003 году на выборах мэра Ноябрьска действующий глава города Юрий Линк проигрывал директору предприятия "Ноябрьскэлектросетьстрой" Анатолию Кудряшову. Но местный избирком отменил итоги голосования по четырем участкам, где лидировал Кудряшов, и исключил их из подсчета голосов. По результатам подсчета на 30 или 32 участках Анатолий Кудряшов опережал Юрия Линка на несколько десятков голосов. Последние два участка решено было пересчитать. Тогда Линк опередил Кудряшова на 400 голосов ( всего 0,9%) и победил. На выборах проголосовали 38 тысяч из 79 тысяч избирателей. После этого в Ноябрьске несколько дней продолжались массовые беспорядки, люди вышли к зданию мэрии, а Анатолий Кудряшов попытался оспорить результаты выборов в суде, но позже отозвал иски. Юрий Линк подал в отставку и стал заместителем губернатора ЯНАО по вопросам строительства. В 2005 году в отношении него возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

Другой случай произошел в 2008 году в Архангельске, тоже на выборах мэра города. По итогам голосования победила предпринимательница Лариса Базанова, у нее насчитали 37,55% голосов избирателей. И. о. мэра Архангельска Виктор Павленко проигрывал ей всего 70 голосов. Явка была низкой, всего 18,22%. Горизбирком назначил ручной пересчет голосов на нескольких участках. После этого Павленко победил с перевесом в 154 голоса. В 2011 году на выборах мэра города Воркуты победил коммунист Геннадий Горбачев. Через четыре дня после выборов избирком пересчитал голоса. После этого победителем оказался действующий мэр города, единорос Валерий Будовский, — у него оказалось на один голос больше. Отрыв изначально был небольшой: по первым результатам за Горбачева проголосовал 8681 избиратель (28,86%), а за Будовского — 8676 (28,84%).

Но на губернаторских выборах такого безобразия, чтобы на финише меняли победителя, не было никогда. То, что мы видим сейчас в Приморье, – это абсолютная аномалия. Участки, которые считали последними, показали явку почти в 100% и все бюллетени — за одного кандидата. Так не бывает».

«Навскидку я таких случаев не вспомню, – сказал «Фонтанке» политолог Алексей Шустов. – Теоретически победитель может смениться только в том случае, если участки с большим количеством избирателей, которые считаются дольше, проголосовали преимущественно за одного кандидата, а маленькие участки, которые считаются быстро, — за другого. Из-за этого по ходу подсчета может меняться картина. Но никак не на последних пяти процентах. Другой вопрос — как отреагирует на это Элла Памфилова. Потому что, если разбираться, там придется в тюрьму сажать человек десять.

По тем кампаниям, на которых я работал, наблюдалась закономерность: 40% подсчета голосов дают результат. И в моей практике не было случая, чтобы победитель не был виден по итогам 40% обработанных протоколов. Единственный пример – президентские выборы 2000 года в США, когда Буш и Гор шли вровень, но итог определило голосование штата Флорида».

«Фонтанка» дозвонилась до Андрея Ищенко, который незадолго до этого снял голодовку, объявленную в знак протеста против фальсификации протоколов об итогах голосования.

- Почему вы решили отменить голодовку?

– Сегодня руководитель нашей партии Геннадий Зюганов говорил с главой ЦИК Эллой Памфиловой, и был определенный разговор с администрацией президента, конкретно – с главой администрации Сергеем Кириенко. Достигнута договоренность, что в ближайшее время сюда вылетает комиссия ЦИК, которая будет перепроверять итоговые протоколы нескольких избирательных участков, где мы выявили фальсификации. Поэтому он мне порекомендовал снять голодовку, сказал: «Андрюш, силы надо поберечь». Мы только что провели народный сход, было порядка 2 тысяч человек.

- Не было задержаний участников народного схода?

– Нет. Полиция и ОМОН стояли по периметру. Мы с ними предварительно встретились, правоохранительный блок в целом за нас. Единственное, была просьба «не создавать помех движению противоправными действиями».

- Сколько участков предстоит проверить комиссии ЦИК?

– По Уссурийску — 5 крупных участков, где были переписаны итоговые протоколы. У нас есть копии протоколов. В систему «ГАС-выборы» вводились другие данные. В Артеме таких участков 6, во Владивостоке — 7, в Находке — порядка 15 участков.

- Сколько голосов избирателей могло быть приписано?

– У нас может получиться доказать, что таких голосов было порядка 10 – 13 тысяч.

- Ваши оппоненты рассчитывают доказать, что вы потратили около 40 млн рублей на покупку голосов избирателей.

– Знаете, лучшая защита — это нападение. У нас в крае все знают, что на этих выборах скупали голоса только за кандидата Тарасенко. За Ищенко никто денег не платил. Ищенко — коммунист, у него денег на это нет. Люди за Ищенко шли голосовать сами.

- Какой у вас был избирательный фонд?

– Весь фонд был, кажется, порядка 4 миллионов рублей. Если посмотреть мою декларацию о доходах, то за прошлый год я заработал 800 тысяч рублей. А по факту в этом году еще извлеченная прибыль составила порядка 3 миллионов. Я руководитель строительного предприятия, и прибыль я извлекаю в конце года.

- Каковы будут ваши дальнейшие действия?

– Мы пишем жалобу в ЦИК, по четырем участкам подали исковые заявления в суд и договорились каждый день проводить народное вече на центральной площади Владивостока. Сегодня, как я уже говорил, было порядка 2 тысяч человек. Очень хорошо поговорили с людьми. Народ накаленный, потому что весь Приморский край проголосовал за Андрея Ищенко.

- А как вы относитесь к тому, что Навальный поддержал вашу голодовку?

– Я это его заявление в информационном пространстве еще не видел. Но я всегда говорил: если Алексей Навальный нас поддерживает, мы всегда готовы принять его в партию, и пусть у нас работает.

- А если вас признают победителем и вы станете губернатором, что ждет ваших оппонентов и тех, кто, предположительно, был причастен к аномалии при обработке протоколов?

– Здесь должны работать правоохранительные органы. Они определяют степень ответственности этих людей, степень нарушений. Как известно, фальсификация волеизъявления граждан на выборах карается по уголовной статье тюремным заключением до 4 лет.

- А почему, в принципе, такая аномалия на выборах стала возможна?

– Потому что у нас в городе Уссурийске были переписаны протоколы с увеличением количества проголосовавших за врио Тарасенко ровно в три раза. Там за меня проголосовало 17 тысяч избирателей, а за него — 55 тысяч. В сумме это 72 тысячи человек, а емкость всего Уссурийска — 100 тысяч человек. Не может быть в Уссурийске явка 70%.

- По всему Приморью так?

– Это феномен одного города, где были массово сфальсифицированы протоколы. В тот момент, когда избирательные участки закрылись, были написаны оригинальные протоколы. А потом комиссии поехали в горизбирком, и там где-то на коленках переписывали протоколы. И в систему «ГАС-выборы» внесли уже фальсифицированные данные.

- Получается, в остальных регионах, кроме Приморья, население поддерживает партию власти и ее кандидатов?

– Я не знаю, что в целом по стране происходит, – я же здесь живу, в Приморском крае.

- В чем причина вашего успеха на выборах?

– Поддержка населения. Сегодня люди приходили и говорили: «Спасибо, что вы появились, есть человек, с которым можно разговаривать, что-то обсуждать».

- Так а что конкретно их не устраивало в работе прежних властей?

– Люди устали от пустых обещаний. И точка.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"