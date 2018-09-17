Ленобласть получила европейский грант в 35 млн рублей на содержание дорог

Ленинградская область выиграла дорожный грант по программе приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия 2014 – 2020» на сумму 433 тыс. евро (почти 35 млн рублей по актуальному курсу). Об этом 17 сентября сообщили в правительстве Ленобласти.

По данным ведомства, в ближайшие два года будет разработана новая методология содержания областных дорог зимой. В рамках проекта планируется закупить специальное оборудование, часть сотрудников районных дорожных ремонтно-строительных и эксплуатационных управлений пройдут обучение в Финляндии. Как рассказали "Фонтанке" в пресс-службе правительства Ленобласти, соглашение с финской стороной будет подписано в конце октября. Предполагается, что у финнов будет заимствована технология обслуживания дорог в зимний период и грунтовых дорог в течение всего года. В частности, наши дорожники планируют перенять опыт применения жидкого противогололёдного материала. В отличие от песко-соляной смеси, он моментально вступает в реакцию с наледью. Экономия при использовании так называемой жидкой соли, уточнили в ведомстве, составляет за счёт снижения использования соли примерно 20%. Совместный проект будет реализован на трассах Выборгского, Приозерского и Всеволожского районов.

Отметим, что общий объем финансирования программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020» – 72,3 млн евро. Половину составляет софинансирование ЕС, а вторые 50% в равных долях финансируют Финляндия и Россия. В проекте по содержанию дорог Ленобласти грант покрывает 80% всей суммы, оставшаяся часть будет выделена из бюджета дорожного фонда.