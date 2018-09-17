В Петербурге на 41,5% выросло число новых выданных кредитных карт. Людям не хватает на привычный образ жизни

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило, что в августе 2018 года выдало «рекордный» 1 миллион кредитных карт — впервые за всю историю наблюдений. Рост произошёл на 56,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Петербург вошёл в ТОП-5 среди регионов.

Как говорится в сообщении НБКИ от 17 сентября, самое большое количество новых выданных кредитных карт было отмечено в Москве (62,2 тыс.), Московской области (47,7 тыс.), Краснодарском крае (33,9 тыс.), Свердловской области (33,8 тыс.), Санкт-Петербурге (33,7 тыс.) и Башкортостане (30,5 тыс. ед.). В Северной столице число карточек по сравнению с 2017 годом выросло на 41,5%.

Летом глава ЦБ Эльвира Набиуллина выразила озабоченность темпами роста ипотеки и закредитованности россиян и отметила, что нельзя допустить появления «пузыря» на рынке. В США выдача не обеспеченных займов обернулась масштабными невыплатами и крахом банков. Встряска была такой силы, что стала спусковым крючком мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, который докатился и до России.