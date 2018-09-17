Валерию Израйлиту продлен арест до середины января. Бизнесмена обвиняют в хищениях при строительстве Балтийской трубопроводной системы

Суд в очередной раз продлил арест председателю совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга» Валерию Израйлиту. Бизнесмену придется провести в следственном изоляторе УФСБ еще 4 месяца.

Такое постановление вынес 17 сентября Дзержинский районный суд Петербурга. Заседание прошло в закрытом режиме, началось с почти двухчасовым опозданием и длилось довольно долго. Несмотря на многочисленные попытки защитников бизнесмена убедить суд заменить ему меру пресечения на любую, не связанную с пребыванием в тюремной камере, суд оставил все как есть – главе «Усть-Луги» продлен арест.

Защита считает избрание данной меры пресечения ошибочной, так как вменяемое Израйлиту преступление должно квалифицироваться как совершенное в сфере предпринимательской деятельности, что, согласно закону, исключает возможность содержания обвиняемого в следственном изоляторе. Однако органы предварительного следствия трактуют действия бизнесмена как совершенные «под видом предпринимательской деятельности». Защита называет такой подход юридическим лукавством.

Напомним, Валерий Израйлит является обвиняемым в рамках уголовного дела о мошенническом хищении денег, выделенных для строительства Балтийской трубопроводной системы. Следователи считают, что деньги отправлялись в офшоры через подставные фирмы. Из-за мошеннической схемы «Транснефти», по версии следствия, был причинен ущерб в размере 97,6 млн рублей. Расследование дела Израйлита было завершено в 2017 году, с конца 2016-го бизнесмен находится под стражей. В настоящее время Израйлит знакомится с материалами дела.

Кроме того, он является главным участником банкротного процесса в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В рамках этого процесса к нему предъявили претензии 6 кредиторов, общая сумма финансовых требований которых составляет почти 800 миллионов рублей. Но в реестре кредиторов пока значится лишь Балтинвестбанк, инициировавший банкротство.