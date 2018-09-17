Налётчик попытался угнать Ауди Q5 с автовоза, перевозившего иномарки из Петербурга в Москву. При нём нашли набор для охоты и наркотики

По подозрению в разбойном нападении на водителя автовоза на платной трассе М11 задержали 30-летнего жителя Воронежской области. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба УМВД Новгородской области.

По данным ведомства, ранним утром 13 сентября на площадке для отдыха рядом с деревней Мытно подозреваемый с травматическим пистолетом в руках обратился к водителю автовоза, перевозившего новые иномарки из Петербурга в Москву. Вооружённого мужчину заинтересовала «Ауди Q5», и он потребовал ключи от неё.

Под угрозой выстрела дальнобойщик сопротивляться не стал, вручил ключи, однако затем поспешил за руль, завёл машину и начал движение. Нападавший проявил упёртость и вступил в погоню на своём транспорте. Догнать уехавшую мечту в виде «Ауди Q5» преследователю не удалось, его задержали сотрудники ГИБДД.

В салоне у преступника нашли два травматических пистолета, охотничий карабин, гладкоствольное ружьё, около 150 патронов, различные виды холодного оружия, в том числе металлический кастет, а также наркотики в крупном размере.

По факту разбойного нападения и незаконного хранения наркотиков возбуждены уголовные дела статьям 162 и 228 УК. Решается вопрос о возбуждении ещё одного производства – по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов.

15 сентября суд арестовал мужчину на два месяца.