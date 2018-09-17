В поезде Россия - Финляндия нашли 179 блоков сигарет. Контрабанду спрятали под балкой вагона

Крупную партию контрабанды обнаружили пограничники на железнодорожном пункте пропуска "Светогорск" 15 сентября.

Как рассказали в Погрануправлении Федеральной службы безопасности по Петербургу и Ленобласти 17 сентября, во время осмотра груженного лесом поезда, который следовал из России в Финляндию, в одном из вагонов нашли 9 коробок, упакованных в чёрный полиэтилен. Тайный груз спрятали под хребтовой балкой вагона.

В коробках оказалось 179 блоков сигарет одной марки. Их стоимость оценили в 165 тыс. рублей.

Партию табачных изделий конфисковали и передали в таможню для дальнейшего разбирательства и оценки, добавили в ведомстве.