«Весь мир устремил взгляды на нашу сегодняшнюю встречу». Путин и Эрдоган начали переговоры по Сирии

Президенты России и Турции встретились в Сочи во второй раз за последние десять дней. Об этом сообщается 17 сентября на официальном сайте Кремля.

Встреча проходит в Сочи, одной из главных ее тем должно стать урегулирование сирийского конфликта. Впрочем, в своих вступительных словах президенты как будто специально избегали упоминания Сирии. Владимир Путин лишь подчеркнул, что в ходе встречи будут подняты вопросы безопасности. «Очень рад вас видеть для того, чтобы не только обменяться мнениями по всему этому комплексу вопросов, но и поискать решения там, где их пока нет», – обратился российский президент к своему турецкому коллеге.

Реджеп Эрдоган сразу дал понять, что многого ожидает от этой встречи: «Думаю, что не только регион, но и весь мир устремил взгляды на нашу сегодняшнюю встречу. Заявление, с которым мы выступим здесь после встречи в Сочи, считаю, будет новой надеждой для региона».

Напомним, 7 сентября состоялась встреча Эрдогана и Путина на саммите в Тегеране. На ней президенты не смогли прийти к единому мнению по поводу операции в провинции Идлиб (последний оплот вооруженной сирийской оппозиции). Турция выступает против полномасштабной военной операции и просит не превращать регион в «кровавое озеро». В Идлибе базируются некоторые протурецкие силы, которые поддерживает Эрдоган. Путин же говорил о концентрации в провинции террористов. Утром 17 сентября президент Турции заявил, что все же готов к совместным действиям против «террористов, которые находятся внутри умеренной сирийской оппозиции». Однако подчеркнул, что при этом необходимо избежать масштабных бомбежек региона.