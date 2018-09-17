Более 200 представителей тюремного ведомства РФ осуждены за год за должностные преступления

227 сотрудников ФСИН были осуждены в 2017 году в России за служебные преступления. Такие данные приведены в ответе российских властей на обращение ООН, касающееся гибели в колонии бывшего сотрудника ОМОН Артема Тронина.

Об этом 17 сентября сообщает РБК со ссылкой на правозащитную организацию «Зона права». По данным агентства, в апреле 2018-го трое спецдокладчиков ООН попросили Москву проинформировать о ходе расследования гибели осужденного. На это российские власти ответили: у Тронина выявили расстройство личности, и он и до своей гибели причинял вред сам себе. Вместе с тем, четырех сотрудников колонии, где нашли тело осужденного, наказали дисциплинарно, хотя факт пыток Тронина не был доказан. Наличие на теле мужчины повреждений (подтверждены как официальной, так и независимой экспертизами) силовики не прокомментировали.

В этом же документе авторы сообщают о 227 осужденных за минувший год сотрудниках уголовно-исправительной системы.

Артем Тронин погиб 1 января в исправительной колонии № 37 (для бывших сотрудников правоохранительных органов), которая расположена в поселке Половинка Пермского края.