Ленобласть и Петербург потратят 34 млн рублей на концепцию приграничного велотуризма

Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленобласти объявила конкурс на «разработку комплексного подхода к развитию велосипедного сообщения в приграничных регионах». Сумма заказа — 34,4 млн рублей. Об этом сообщается 17 сентября на сайте ведомства.

Речь идёт о гранте, полученном по программе приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020». Исполнителю нужно будет проанализировать существующее велосипедное движение через границу России и Финляндии, исследовать проблемы безопасности и разработать концепцию развития велотуризма в приграничных регионах Ленобласти в рамках европейской сети велотрасс EuroVelo.

Новый подход предлагается сформулировать на примере строительства велодорожки Светогорск — Иматра, с учётом финского опыта. Напомним, что общая стоимость этого проекта, получившего европейский грант, составляет 2 млн евро. Пока пересекать границу на велосипеде можно только на этом МАПП, однако в планах Дирекции — изучить возможности и условия других двух пунктов пропуска, «Торфяновки» и «Брусничного». Разработчику нужно также подумать о новых маршрутах, местах отдыха и точках велопроката. Ведомство также ждёт предложений по оборудованию веломаршрутов Светогорск — Выборг и Выборг — Санкт-Петербург. Помимо этого в Дирекции задумались о возможности безвизового 72-часового въезда для иностранных велосипедистов в Россию.