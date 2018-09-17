В промзоне на Пороховых выросла свалка. Рядом строят депо для "Чижика"

На горы хлама в промзоне Красногвардейского района Петербурга жалуются горожане. Как сообщили 17 сентября пользователи соцсетей, свалка расположена вдоль улицы Потапова, по соседству идёт строительство трамвайного депо «Чижик».

На опубликованных снимках видно, что основную часть груды мусора составляют обломки старой мебели, дверей, оконных рам.

«Мусор вырос буквально за 2 – 3 месяца», — отметили горожане.

«Фонтанка» направила запрос в администрацию Красногвардейского района.

Ранее в промзоне на Потапова владелец мебельного производства хотел укрепить берег Охты, но вместо щебня "КамАЗы" вывалили в реку строительный мусор. Процесс «намывания» заснял читатель «Фонтанки», он наблюдал, как из грузовиков высыпают остатки разобранного здания, и вызвал на место прокуратуру.