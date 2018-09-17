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Убийство Шенгелии стало уголовным делом. Следователям хватило двух часов

Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье «убийство» через два часа после смерти авторитетного предпринимателя Бадри Шенгелии. СКР подтверждает предварительную версию о расстреле из окна проезжавшей мимо машины. 

Фамилия Шенгелии упоминается в релизе, который в половину четвертого днем 17 сентября опубликован на сайте Следственного комитета России. «По предварительным данным, автомобиль «Мерседес» под управлением мужчины двигался по Новоприозерскому шоссе по направлению в город Санкт-Петербург, но в районе 249-го километра был обстрелян неизвестным из проезжавшего мимо автомобиля», – сообщает ведомство. В Следкоме добавили, что на месте работают «наиболее опытные» следователи из отдела особо важных дел. Убийство Шенгелии расценено по первой части 105-й статьи УК РФ. 

Предпринимателя застрелили около 13:30, по его «Мерседесу» было произведено минимум шесть выстрелов.

Справка:

Бадри Шенгелию, "звезду" петербургского рейдерства, героя книги Андрея Константинова "Бандитский Петербург", считают человеком, благодаря которому в августе 2007 года в торгово-развлекательном комплексе «Золотая страна» был задержан авторитетный предприниматель и так называемый «ночной губернатор» Петербурга Владимир Барсуков (Кумарин). Следователям Шенгелия рассказывал о том, как лично слышал, как Кумарин озвучивал приказы о захватах и убийствах.

Также авторитетный предприниматель Бадри Шенгелия выступал свидетелем в Московском городском суде по делу полковника СКР Михаила Максименко.

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