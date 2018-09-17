Убийство Шенгелии стало уголовным делом. Следователям хватило двух часов

Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье «убийство» через два часа после смерти авторитетного предпринимателя Бадри Шенгелии. СКР подтверждает предварительную версию о расстреле из окна проезжавшей мимо машины.

Фамилия Шенгелии упоминается в релизе, который в половину четвертого днем 17 сентября опубликован на сайте Следственного комитета России. «По предварительным данным, автомобиль «Мерседес» под управлением мужчины двигался по Новоприозерскому шоссе по направлению в город Санкт-Петербург, но в районе 249-го километра был обстрелян неизвестным из проезжавшего мимо автомобиля», – сообщает ведомство. В Следкоме добавили, что на месте работают «наиболее опытные» следователи из отдела особо важных дел. Убийство Шенгелии расценено по первой части 105-й статьи УК РФ.

Предпринимателя застрелили около 13:30, по его «Мерседесу» было произведено минимум шесть выстрелов.