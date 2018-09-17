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Происшествия
17.09.2018 15:43
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Дошедшее до суда дело о двойном убийстве адвокатом и полицейским обросло эпизодами и объединило восьмерых в ОПГ

Следственный комитет Петербурга с санкции прокуратуры готов передать материалы дела об убийстве, похищении и мошенничестве в суд, объединив восемь человек в организованную преступную группу. Среди обвиняемых — бывшие адвокат Александр Кайданов и оперативник уголовного розыска Евгений Попов. 

Как сообщает ГСУ СК по городу 17 сентября, деятельность ОПГ начала в 2009 году с мошеннической покупки квартиры на улице Белы Куна, тогда петербурженка лишилась имущества на сумму почти четыре миллиона рублей. Финансовые махинации, по версии следствия, злоумышленники продолжили через три года, пытаясь оформить кредит на 15 миллионов. В том же году им, как сообщает СК, удалось мошенническим путем переоформить еще одну квартиру, на проспекте Маршала Жукова. 

Долговую расписку и договор займа на 10 миллионов члены группы, как установило следствие, получили от местного жителя, которого они насильно затащили в машину, приставив к голове пистолет. 

По версии Следкома, адвокат Кайданов через эту ОПГ решил расправиться с неприятной ему девушкой. Ее забили до смерти в ремонтной мастерской на Бассейной улице. 

Тот же адвокат, по данным ведомства, причастен и к убийству на Алтайской улице. Он, как считает следствие, покусился на имущество бизнесмена, к делу привлекли оперативника Попова. 

Четверых фигурантов задержали весной 2016 года. В настоящее время их в деле восемь. Кроме упомянутых Кайданова и Попова это Ахмедудин Сахратулаев, Борис Клементов, Светлана Боевая, Игорь Тихомиров, Сергей Орлов и Михаил Васюк. Последний, так же как и адвокат, заключил досудебное соглашение, дела уже находятся на рассмотрении в суде. Остальные материалы ждут утверждения обвинительного заключения со стороны прокуратуры.

 

 

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