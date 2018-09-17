Маск решил, что Tesla сама будет чинить машины после ДТП. За несколько часов

Генеральный директор Tesla Inc. в ночь на 17 сентября по московскому времени заявил в своем твиттере, что теперь компания возьмет на себя послеаварийный ремонт.

Илон Маск принял такое решение из-за многочисленных жалоб владельцев Tesla на слишком длинные сроки ремонта машин даже после незначительных повреждений. Tesla уже попробовала самостоятельно восстанавливать битые машины, причем удалось свести сроки ремонта к 24 часам. Это произвело впечатление на Маска, и он решил, что отныне компания будет заниматься послеаварийным восстановлением самостоятельно. Со свойственным ему максимализмом Маск собирается довести время ремонта сначала до одного дня, а потом и до нескольких часов.

Tesla is bringing most collision repairs in-house, as outside firms take weeks to months for repairs, driving Tesla owners (and us) crazy — Elon Musk (@elonmusk) 16 сентября 2018 г.

У Tesla Inc. в отличие от большинства автопроизводителей нет сети дилеров, которые, по идее, должны заниматься продажей и обслуживанием автомобилей. Tesla продает автомобили напрямую, через «пункты продаж», а гарантийное обслуживание берут на себя авторизованные мастерские. Как правило, кузовным ремонтом и восстановлением автомобилей после ДТП занимаются независимые компании – именно они, как считает Маск, и затягивают сроки.

Дело в том, что послеаварийный ремонт в большинстве случаев осуществляется за счет страховой компании. Это дополнительно тормозит процесс, поскольку надо получать «добро» на все работы у страховщиков. Кроме того, «независимые» испытывают трудности с запчастями, которые Tesla (и это признает сам Маск) выпускает в недостаточном количестве.