Метро подождёт. Смольный не нашел желающих корректировать проектную документацию на продолжение жёлтой ветки до «Морского фасада»

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) не нашёл подрядчика на корректировку проекта «Строительство Лахтинско-Правобережной линии от станции «Спасская» до станции «Морской фасад» и вестибюля станции «Театральная». Желающих выполнить задание Смольного за 11 млн рублей нет.

О том, что продление жёлтой ветки пока под вопросом, «Фонтанка» узнала 17 сентября по информации на портале госзакупок. На момент подведения итогов конкурса на корректировку проекта Лахтинско-Правобережной линии метро и вестибюля «Театральной», который стартовал 23 августа, у КРТИ не оказалось ни одного предложения от потенциального подрядчика.

Корректировка проекта потребовалась Смольному из-за новых требований к безопасности пассажиров, а также изменений правил строительства эскалаторов (угол наклона не более 30°, мягкое торможение, бесперебойная работа при высокой влажности (98%), срок службы – не менее 50 лет, и т. д.). Обновлённый документ, соответствующий последним стандартам и прошедший госэкспертизу, в Смольном хотели получить к 5 декабря 2018 года.

За основу подрядчику предстояло взять текущий проект, который в 2013 году разработало ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс». По документу, от «Спасской» до «Морского фасада» проложат два однопутных тоннеля пропускной способностью 40 поездов в час. У каждой новой станции – «Театральной», «Горный институт» (прежнее название «Большой проспект»), «Шкиперской» и «Морской фасад» – появится по два вестибюля с четырьмя эскалаторами. Пассажирские платформы сделают островными.

Продолжение жёлтой ветки Петербургского метрополитена в Смольном обещают к 2025 году.