Шесть выстрелов по «Мерседесу». Что известно к 15 часам об убийстве Бадри Шенгелии

Справка:

Бадри Шенгелию, "звезду" петербургского рейдерства, героя книги Андрея Константинова "Бандитский Петербург", считают человеком, благодаря которому в августе 2007 года в торгово-развлекательном комплексе «Золотая страна» был задержан авторитетный предприниматель и так называемый «ночной губернатор» Петербурга Владимир Барсуков (Кумарин). Следователям Шенгелия рассказывал о том, как лично слышал, как Кумарин озвучивал приказы о захватах и убийствах.

Также авторитетный предприниматель Бадри Шенгелия выступал свидетелем в Московском городском суде по делу полковника СКР Михаила Максименко.