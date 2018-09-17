Происшествия
Шесть выстрелов по «Мерседесу». Что известно к 15 часам об убийстве Бадри Шенгелии
По автомобилю «Мерседес» авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелии было произведено шесть выстрелов, предположительно из автоматического оружия.
Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел на 21-м километре Новоприозерского шоссе около 13.30. По предварительной информации, Шенгелия скончался на месте. В анонимных телеграм-каналах сообщают, что стреляли якобы из белого «Мерседеса» с финскими номерами, официально эту информацию пока не подтверждали.
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Справка:
Бадри Шенгелию, "звезду" петербургского рейдерства, героя книги Андрея Константинова "Бандитский Петербург", считают человеком, благодаря которому в августе 2007 года в торгово-развлекательном комплексе «Золотая страна» был задержан авторитетный предприниматель и так называемый «ночной губернатор» Петербурга Владимир Барсуков (Кумарин). Следователям Шенгелия рассказывал о том, как лично слышал, как Кумарин озвучивал приказы о захватах и убийствах.
Также авторитетный предприниматель Бадри Шенгелия выступал свидетелем в Московском городском суде по делу полковника СКР Михаила Максименко.