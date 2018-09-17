«Старики, как дети» - фонд «Долго и счастливо» просит не оставлять пожилых людей одних

Петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», оказывающий помощь пожилым людям, выпустил ролик, в котором призывает не бросать стариков на произвол судьбы.

Ролик назвали «Старики, как дети». В нем девочка рассказывает, как ей тяжело живется одной, что она мечтает о новых обоях, что почти все деньги уходят на лекарства. Но оказывается, что это слова пожилой одинокой женщины.

«Редко кто из пожилых людей в нашей стране может сказать: «У меня есть всё необходимое: я могу купить все нужные лекарства, я хорошо питаюсь, мне ничего не нужно починить в доме». Даже с поддержкой родных денег может не хватать. А сколько одиноких стариков, которым не к кому обратиться. Пожилые люди беззащитны перед жизненными трудностями», – говорят в «Долго и счастливо». Поэтому многие из них вынуждены обращаться за помощью к посторонним людям, но и с этим порой возникают трудности.

Как показывает практика, собрать средства на лекарства и лечение пожилых людей крайне сложно. Тем не менее фонду за два года работы удалось оказать помощь десяткам пенсионеров. И стало это возможным благодаря неравнодушным людям. Не раз откликались на просьбу о помощи и читатели «Фонтанки». Но средства нужны всегда.

«Любая, даже самая маленькая сумма, которую вы сможете пожертвовать, улучшит жизнь подопечных бабушек и дедушек. Вы можете помочь купить слуховой аппарат, оплатить курс жизненно важных лекарств, починить протекающие трубы или избавить их квартиры от плесени и сырости. Каждые 100 рублей имеют значение. Старики – как дети, только уже без поддержки родителей», – говорят в фонде.

Поддержать подопечных фонда, а также более подробно ознакомиться с его работой можно на официальном сайте благотворительной организации.