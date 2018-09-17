В попавших в ДТП автобусах в России пострадали 36 человек, на Украине – 20

Три похожие аварии с автобусами – с большим количеством пострадавших – произошли минувшей ночью в течение пары часов: две в России и одна – на Украине.

17 сентября около 1:40 на 102-м километре автомобильной дороги Павловск – Ребриха – Буканское в Алтайском крае 62-летний водитель авобуса Setra S215HD, не справившись с управлением, выехал на обочину и допустил опрокидывание в кювет. В салоне находились 42 пассажира. 15 получили ушибы, сообщает краевое ГУ МВД.

Примерно за два часа до этого съехал в кювет на повороте автобус Neoplan в Краснодарском крае, на 47-м километре дороги Стародеревянковская – Ленинградская – Кисляковская. Почти 40 человек ехали в нём из Анапы в Ярославль. С места ДТП, по данным краевого ГУ МВД, был госпитализирован 21 человек, включая двух водителей и ребёнка.

Один человек погиб и 20 получили травмы на дороге Львов – Рава – Русская 17 сентября в 00:07, сообщается на сайте службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Столкнулись автобус, перевозивший 52 человека, и легковой автомобиль. Погиб водитель легковушки.

В последнее время на Украине произошел ряд крупных ДТП с микроавтобусами, в которых пострадали, в том числе, граждане России, Белоруссии и Грузии. После этого полиция устроила проверки автоперевозчикам и решила вернуть контроль за скоростью в дорогах, пишет портал «Украина.Ru».