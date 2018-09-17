Ливни и грозы к среде сменятся трехдневным теплом. Но еще одним «бабьим летом» осень петербуржцев не порадует

Сильный ветер и дождь ждут жителей Петербурга 18 сентября, предупреждают в городском управлении МЧС. Погода улучшится к среде, но тепло сохранится только до конца рабочей недели.

Ливни и грозы во вторник будут сопровождаться порывистым ветром силой до 17 метров в секунду. Днем температура воздуха не поднимется выше 17 градусов.

Как сообщила «Фонтанке» начальник отдела долгосрочных прогнозов Северо-Западного гидрометцентра Наталья Мироничева, начиная со среды, 19 сентября, и до пятницы, 21-го, дневная температура воздуха в городе на Неве будет держаться в пределах от 19 до 23 градусов. Уже с субботы вновь похолодает, снова польют дожди.

Что касается осеннего потепления, то, как объяснили нашему изданию в гидрометцентре, в этом году в Петербурге такой период уже был — он начался в конце августа, такое явление синоптики называют «молодым бабьим летом». На старое (обычно начинается с 13 по 21 сентября), по прогнозам синоптиков, горожанам «рассчитывать не приходится».

Накануне горожане могли наблюдать в небе над Петербургом тучу, похожую на шкваловый ворот. Местами по Северной столице прошел град, очередная молния угодила в верхушку "Лахта центра". В Ленобласти очевидцы засняли смерч. Небесный «спектакль» закончился яркой радугой.