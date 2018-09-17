«Ягоды и грибы — не менее богатый для страны ресурс, чем нефть или газ». В Госдуме придумали, как заработать россиянам

Законопроект о создании пунктов приёма лесных грибов, ягод и орехов внесён в Государственную думу, сообщает сайт нижней палаты парламента 17 сентября. По мнению депутатов, точки по скупке даров природы дадут дополнительный заработок россиянам.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в стране уровень освоения лесного сырья остаётся на «крайне низком» уровне — от 1,5 до 7% в зависимости от вида ресурса. Причиной этому служит «недостаточно определенное правовое содержание заготовки пищевых и недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд».

«В статье 217 Налогового кодекса РФ уже прописано, что доход от ягод, грибов и других лесных богатств, которые собрали граждане, не подлежит налогообложению. Однако этой статьей никто не мог воспользоваться, потому что Лесной кодекс не позволял этого сделать. Мы хотим устранить несоответствие», — отметил председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

По словам Николаева, в 90-е годы в стране существовало более 18 тысяч контор по заготовке ягод и грибов. Когда был принят Лесной кодекс, их осталось всего 715. «Наши ягоды и грибы — лучшие в мире. Это не менее богатый для страны ресурс, чем нефть или газ», — подчеркнул он.

По задумке авторов законопроекта, возрождение пунктов приёма лесных даров обеспечит прозрачность финансовых потоков в отрасли и приведет к привлечению в неё инвестиций. Также это поможет обеспечить сохранность собранного урожая и возможность его транспортировки к местам промышленной переработки.

В апреле 2018 года Госдума приняла закон, по которому россиянам разрешили собирать валежник.