Рубль остановил падение. Центробанк снизил официальные курсы евро и доллара

Банк России объявил официальные курсы валют на завтра, 18 сентября.

Евро подешевеет почти на 60 копеек — до 79,36 руб. Курс доллара снизится незначительно — всего на 8,68 коп., до 68,20 руб. Отметим, согласно данным Московской биржи на 14:30, доллар стоил 68,1 руб., евро — 79,4 руб.

Напомним, к укреплению российской валюты привело в том числе решение ЦБ о подъеме ключевой ставки, принятое на прошлой неделе. «Фонтанка» подробно писала о последствиях такого шага.