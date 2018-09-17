Первая жалоба после акции протеста 9 сентября направлена в Страсбургский суд. Координатор штаба Навального жалуется на превентивный арест

Первая жалоба после акции протеста 9 сентября отравлена в Страсбургский суд. Заявитель – 22-летняя координатор штаба Навального в Красноярске Мария Маковозова. Ее задержали еще 6 сентября и арестовали на десять суток за организацию несанкционированного публичного мероприятия.

Как сообщают 17 сентября «Ведомости», уведомление о проведении акции властям подавал ее соратник. Однако, как заявляет адвокат оппозиционерки, Маковозову признали организатором — только на основании публикаций о предстоящем митинге. По словам юриста, на основании не заверенных нотариусом и плохо читаемых скриншотов страниц из соцсетей Советский районный суд Красноярска счел, что координатор оповещала возможных участников публичного мероприятия, которое не было согласовано. Из-за ареста за три дня до митинга Мария Маковозова на протест не вышла.

В жалобе в Европейский суд оппозиционерка называет действия властей направленными на воспрепятствование ее участию в мирной акции. Соратница Навального считает, что ее арест был направлен на устрашение собирающихся на митинг.

Напомним, 9 сентября сторонники главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального вывели на улицы людей, выступающих против пенсионной реформы. В большинстве регионов акции протеста не были согласованы и закончились задержаниями. Так, в Петербурге в отделы полиции привезли 603 человека. Многих из них наказали административным арестом.