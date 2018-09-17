В Минобороны заявили о фальсификации видео по делу о крушении рейса MH17. Монтаж выдали законы, известные с XIV века

Видеоматериалы международной следственной группы о передвижениях зенитно-ракетного комплекса «Бук» на территории Украины были сфальсифицированы, заявили 17 сентября представители Минобороны РФ. Монтаж, среди прочего, якобы выдало пренебрежение законами линейной перспективы.

Как сообщили на брифинге, посвящённом крушению рейса МН-17, российские эксперты обнаружили многочисленные несостыковки в материалах, которые были представлены совместной следственной группой по расследованию причин авиакатастрофы над Донбассом. В частности, анимацией назвали ролик, который иллюстрирует маршрут передвижения по украинской территории самоходной установки российской зенитной ракетной бригады, якобы причастной к катастрофе.

Военные указали на нарушения света и закона линейной перспективы, подчеркнув, что он известен художникам с XIV века. Судя по ролику, «Бук» по Луганской области передвигается исключительно задним ходом, а листва на деревьях и кустарниках не шевелится.

Эксперты сделали вывод, что тягач и «Бук» были вмонтированы в изображение с низкой детализацией, а иллюзия движения создана анимацией статичной картинки.

«Таким нехитрым способом фальсификации можно катать по улицам не только ЗРК «Бук», но и танк «Абрамс», – резюмировали в Минобороны РФ.

Ранее на брифинге обнародовали документы, которые военные назвали неопровержимым доказательством того, что сбивший малайзийский «Боинг» ЗРК «Бук» принадлежит вооруженным силам Украины.

Российские военные повторили, что считают Киев причастным к трагедии. В доказательство привели аудиозапись переговоров украинских военных, сделанную на учениях под Одессой в 2016 году. Один из участников разговора произносит фразу о возможности «сбить ещё один малайзийский «Боинг». Голос, как установили после фоноскопического исследования, якобы принадлежит полковнику ВСУ Руслану Гринчаку.

«В соответствии с занимаемой должностью Гринчак достоверно знал истинное состояние дел в воздушном пространстве над Донбассом. В этом случае произнесенная им фраза о возможности «сбить еще один малайзийский «Боинг» прямо указывает на причастность ВСУ», – заявил руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.