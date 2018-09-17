«Очередной фейк Кремля». Киев прокомментировал заявление Минобороны РФ об «украинском следе» в крушении малайзийского «Боинга»

Заявление России о причастности украинской стороны к крушению «Боинга» «Малайзийских авиалиний» над Донбассом назвал лживым секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Об этом 17 сентября пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».

«Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН-17, — это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами», — цитирует издание Турчинова.

Сегодня Минобороны РФ заявило, что Boeing-777 над Донбассом сбит ракетой, принадлежащей Украине. По данным ведомства, ракету произвели в 1986 году на Долгопрудненском предприятии. Оттуда её переправили в военную часть 20152. Сейчас часть является 223-м зенитным ракетным полком украинской армии.