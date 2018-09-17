«Очередной фейк Кремля». Киев прокомментировал заявление Минобороны РФ об «украинском следе» в крушении малайзийского «Боинга»
Заявление России о причастности украинской стороны к крушению «Боинга» «Малайзийских авиалиний» над Донбассом назвал лживым секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Об этом 17 сентября пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».
«Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН-17, — это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами», — цитирует издание Турчинова.
Сегодня Минобороны РФ заявило, что Boeing-777 над Донбассом сбит ракетой, принадлежащей Украине. По данным ведомства, ракету произвели в 1986 году на Долгопрудненском предприятии. Оттуда её переправили в военную часть 20152. Сейчас часть является 223-м зенитным ракетным полком украинской армии.
Справка:
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года в небе над Украиной. Он выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.
24 мая международная следственная группа заявила, что лайнер был сбит из установки «Бук», которая поступила из 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России. В России выводы назвали беспочвенными. По версии российской стороны, самолет был сбит из украинской установки, а российские зенитные ракетные комплексы никогда не пересекали границу с Украиной.
Россия с самого начала отрицала все обвинения в свой адрес и выдвигала альтернативные версии, в том числе о причастности Украины.