Военная прокуратура: Начальник медслужбы военной части в Каменке скрыл настоящее число отравившихся солдат

42 солдата, служащих в Каменке, обратились за медицинской помощью в августе этого года после отравления – такую цифру организации «Солдатские матери» назвали в военной прокуратуре. Ранее в ЗВО говорили лишь о восьми заболевших. За несостыковку в данных спросят с медслужбы части.

Об ответе из надзорного ведомства 17 сентября сообщают представители правозащитной организации «Солдатские матери». Документ подтверждает, что военнослужащие подхватили пищевую инфекцию, однако источник заболевания, уточняет прокуратура, установить так и не удалось. С симптомами отравления к медикам 422 военного клинического госпиталя 8 августа обратились 12 солдат, анализы подтвердили заболевание у четверых. В период с 7 по 9 августа еще тридцать человек обратились в медицинскую роту. Часть из них положили в коридоре, объяснив «удобства» нехваткой мест. Как больных эти 30 человек не зарегистрировали и через двое суток отправили обратно в свои подразделения. В действиях начальника медицинской службы Константина Клепикова прокуратура усмотрела нарушения закона, внесла представление и предостережение, материалы также переданы в военный следственный отдел СК РФ по ЗВО.

Нарушения нашли и в столовой военной части. Ведомство установило, что пищевые отходы сперва долго хранят в моечном цеху и только потом перетаскивают на помойки. Управляет пищеблоком ООО «Главная линия». Управляющий столовой, начальник производства и юрлицо получили протоколы об административных правонарушениях.

После сообщений в СМИ о массовом отравлении военнослужащих в Каменке пресс-служба ЗВО подтвердила факт обращения к медикам восьми человек. Якобы солдаты съели некачественный салат с майонезом, который купили в одном из магазинов на территории части.