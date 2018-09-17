В Коломне у «чёрного археолога» нашли уникальную коллекцию монет времён Киевской Руси

Крупную коллекцию реликвий изъяли у жителя подмосковной Коломны Михаила Амосова сотрудники ФСБ.

Об этом 17 сентября пишет «Московская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным СМИ, дома «чёрный археолог» хранил уникальные монеты времён Киевской Руси, Ивана Грозного и Петра Первого, коллекцию древнерусских украшений и посуды, клад дирхемов (арабская серебряная монета, введенная в обращение в конце VII века).

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 243.2 УК России (незаконный поиск и/или изъятие археологических предметов из мест залегания).