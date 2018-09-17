ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще одного банка

ГК «Эталон»

Альфа-Банк аккредитовал жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная».

При покупке квартиры в ЖК «Дом на Блюхера» первоначальный взнос составит от 15% от стоимости жилья. Процентная ставка – от 9,29% годовых. Срок кредитования до 30 лет. Максимальная сумма кредита – 25 млн рублей.

Подробнее с уловиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://alfabank.ru

Жилой комплекс «Дом на Блюхера» представляет собой 17-этажный дом S-образной формы на 1 445 квартир разной конфигурации – от студий до четырехкомнатных. Часть из них – с отделкой. На первом этаже «Дома на Блюхера» будут расположены встроенные коммерческие помещения, также проектом предусмотрен пристроенный наземный семиуровневый паркинг на 382 автомобиля.

Жилой комплекс возводится в одном из самых благоприятных для проживания районов Санкт-Петербурга – Калининском. Он отличается развитой социальной, торгово-развлекательной инфраструктурой и имеет хорошую транспортную доступность. В районе работает несколько государственных поликлиник для детей и взрослых, есть детские сады, школы, спортивные комплексы, продуктовые магазины и гипермаркеты. Завершение строительства жилого комплекса «Дом на Блюхера» запланировано на I квартал 2020 года.

АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Блюхера» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/

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