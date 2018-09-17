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Авто
17.09.2018 14:01
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Tesla получила патент на свой странный грузовик. К досаде патентных троллей

У Илона Маска одной проблемой меньше: ему не придётся отвечать по очередному иску. На самом деле, эта история о любопытном явлении современности – о патентных троллях.

Как пишет издание The Drive, экспертиза Ведомства по патентам и товарным знакам США подтвердила как авторские права Tesla Inc. на конструкцию грузовика Semi, так и права компании Nikola Motor на их конструкцию тягача Nikola One, заявив при этом, что конструкции неидентичны. Таким образом, теряет смысл иск, предъявленный Nikola Motor в мае 2018 года: компания обвинила Tesla Inc. в нарушении авторских прав, что, по мнению истцов, выразилось в копировании Маском конструктивных решений Nikola One.

Конкретно речь шла об общем виде, панорамном ветровом стекле и расположении входных дверей — всё это действительно похоже в обеих конструкциях. Однако при ближайшем рассмотрении нельзя избавиться от впечатления, что Nikola Motor на самом деле ведет себя как обычный патентный тролль, хотя и высокого полета.

Tesla получила патент на свой странный грузовик. К досаде патентных троллей

Грузовик Nikola One был представлен публике на полгода раньше грузовика Tesla, однако о планах Маска по выпуску Semi было известно ещё раньше. При этом конструкции принципиально различны. У «Николы» грузовик электрический на топливных водородных элементах, а у «Теслы» – чисто электрический.

Nikola One — тягач с запасом хода в 1000 км (так во всяком случае уверяют создатели), то есть это «дальнобойщик». Он даже оборудован спальными местами, как и положено «дальнобойщику», в то время как «тесловский» рассчитан на перевозку на более коротком плече, до 500 км, и спальных мест в нем нет, а кабина фактически предназначена для одного водителя, сидящего к тому же посередине.

Но самое главное: у Nikola Motor нет ничего, кроме неизвестного числа прототипов (может, он даже и вовсе один, тот самый, который был показан на презентации в январе 2018). Он даже не прошел испытания, они должны начаться «до конца 2018 года». Собственного производства тоже нет, завод лишь собираются начать строить в следующем году, при этом  источники финансирования проекта также не ясны.

Видео: YouTube/Nikola Motor Company

Всё это выглядит по меньшей мере подозрительно. И иск к Tesla на 2 миллиарда долларов вполне укладывается в логику патентного тролля: запатентовать на себя все что угодно, а потом стричь деньги с тех, кто реально что-то выпускает.

Однако, как говорится, что-то пошло не так. Наверное, почувствовав это, Nikola Motor некоторое время назад начала возвращать депозиты, полученные за предзаказы на Nikola One. Компания заявила, что не нуждается в этих деньгах, и не потратила ни цента из них.

Конечно, будущее покажет, насколько Nikola Motor в состоянии выполнить свои обязательства перед клиентами, но пока мы можем порадоваться за Илона Маска — как минимум одной головной болью у него стало меньше.

Справка:

Никола Тесла (10 июля 1856 года – 7 января 1943 года) – изобретатель в области электротехники и радиотехники сербского происхождения, инженер, физик.

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