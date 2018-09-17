Финляндия прощается с ручкой и бумагой — все экзамены школьники будут сдавать в «цифре»

В понедельник, 17 сентября, в Финляндии завершается эпоха: в последний раз выпускные экзамены в школах Суоми будут включать в себя традиционные задания, которые выполняются на бумажных листах. Об этом сообщает Yle.

Так, как это делали их родители, финским школьникам предстоит сдать экзамен по математике. Знание родного языка, физики, химии уже этой осенью проверяется исключительно в цифровой форме. Электронное тестирование было введено в Финляндии с осени 2016 года — выпускники сдавали без бумаги и ручки географию, немецкий язык и философию.

На школьных компьютерах установлена операционная система Linux, которая позволяет блокировать доступ к файлам и программам на устройстве, обеспечивая возможность пользоваться лишь предустановленными приложениями и материалами, необходимым для экзамена, уточняет издание. К слову, Linux была разработана финном Линусом Торвальдсом, когда он был студентом Хельсинкского университета в начале 1990-х годов.

Всего в этом году выпускные экзамены сдают более 37 тысяч финских школьников. Общенациональная проверка знаний у тех, кто оканчивает школу, проводится в Финляндии ещё с 1852 года.